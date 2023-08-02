По Севастополю ездит странный водитель-инвалид

Мужчина с инвалидностью самовольно переделал автомобиль и, судя по видео, управлял им одной здоровой рукой, так как вторая скорее всего сломана. Вел себя тоже не вполне адекватно.

По словам очевидцев, перестраивался из полосы в полосу и постоянно тормозил, а также подрезал автомобили.

В результате в три часа дня стал участником ДТП. Виновницей, которого признали водителя автомобиля «Сузуки», которая не успела среагировать на его экстренное торможение без какой-либо причины. Женщина неправильно выбрала дистанцию.

В результате ДТП никто не пострадал. Признаков опьянения у водителей не выявлено.

«Водитель-инвалид, ехал весь перемотанный бинтами, руки-ноги перемотаны. То ускорялся, то резко тормозил. А также резко перестраивался из полосы в полосу, не включая при этом поворотники. В итоге, он резко перестроился из левого ряда в правый и затормозил, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Сузуки Гранд Витара серебряного цвета», — написал очевидец ДТП в соцсетях.

Дарья Тимофеева

Фото: социальные сети