Мошенники предлагают бесплатно подключиться к Телеграм Премиум

Мошенники продолжают рассылать пользователям каналов Телеграм сообщения о якобы заветной ссылке, перейдя по которой можно стать владельцем Премиума.
Причем такие «вкусные» предложенияя поступают от знакомых и даже близких друзей.
То есть от лица знакомых мошенники шлют приглашение бесплатно подключиться к Премиуму на целый год.
Эксперты предупреждают, что по такой ссылке ни в коем случае переходить не надо. Иначе можно лишиться своего аккаунта.
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Кристина Ветер