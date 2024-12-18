Мошенники предлагают бесплатно подключиться к Телеграм Премиум

Мошенники продолжают рассылать пользователям каналов Телеграм сообщения о якобы заветной ссылке, перейдя по которой можно стать владельцем Премиума.

Причем такие «вкусные» предложенияя поступают от знакомых и даже близких друзей.

То есть от лица знакомых мошенники шлют приглашение бесплатно подключиться к Премиуму на целый год.

Эксперты предупреждают, что по такой ссылке ни в коем случае переходить не надо. Иначе можно лишиться своего аккаунта.

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Кристина Ветер