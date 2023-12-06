В Севастополе растет число электрозаправок

Правительством РФ выделена субсидия Севастополю в размере 36 млн рублей на компенсацию затрат на развитие электрозаправочных комплексов. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства города.

В этом году в эксплуатацию вводится 16 электрозаправочных комплексов.

«До 19 декабря доведем средства до всех инвесторов и полностью выполним программу. Итого у нас будет функционировать 27 электрозаправочных комплексов на территории города», — отметила вице-губернатор Мария Литовко.

Напомним, в июле 2020 года депутаты заксобрания Севастополя по инициативе фракции ЛДПР освободили от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей.

Дарья Тимофеева

Фото: правительство Севастополя