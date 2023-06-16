В 2022 году 77% работодателей России повысили зарплату сотрудникам

В России 2\3 компаний повысили зарплату своим сотрудникам, а около половины из них сделали это менее чем полгода назад. Об этом сообщают аналитики портала Superjob.

Они провели исследования среди представителей около 1000 предприятий и организаций из всех регионов России.

Лидерами по повышению зарплат за последний год стали следующие города:

Екатеринбург (82%)

Новосибирск (81%)

Санкт-Петербург (75%)

Москва (73%)

Казань (71%)

Чаще всего зарплаты повышались в сфере логистики, производства и услуг. Не отстаёт и малый бизнес.

Напомним, Севастополь лидер по падению объемов строительных работ.