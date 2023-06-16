В 2022 году 77% работодателей России повысили зарплату сотрудникам

В России 2\3 компаний повысили зарплату своим сотрудникам, а около половины из них сделали это менее чем полгода назад. Об этом сообщают аналитики портала Superjob.
Они провели исследования среди представителей около 1000 предприятий и организаций из всех регионов России.
Лидерами по повышению зарплат за последний год стали следующие города:
Екатеринбург (82%)
Новосибирск (81%)
Санкт-Петербург (75%)
Москва (73%)
Казань (71%)
Чаще всего зарплаты повышались в сфере логистики, производства и услуг. Не отстаёт и малый бизнес.
Напомним, Севастополь лидер по падению объемов строительных работ.