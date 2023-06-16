В Крыму опровергли украинский фейк об опасной воде и эпидемии

Город
16-06-2023
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Украинские Telegram-каналы распространяют фейковый документ министерства здравоохранения Республики Крым о якобы ухудшении в регионе показателей проб питьевой воды, а также регистрации случаев заболеваний, вызванных микроорганизмами I–II групп патогенности и проведении противоэпидемических мероприятий. 

Как подчеркнули в официальном Telegram-канале Минздрава Крыма, данного документа не существует.

«Просим крымчан доверять только официальным источникам информации», — уточнили в министерстве.

Сообщается также, что Роспотребнадзор в Крыму и Севастополе регулярно исследует питьевую воду на предмет отклонения от нормативных показателей. По состоянию на 15 июня текущего года патогены не выявлены.

Ольга Сурикова

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