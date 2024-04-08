Уже в этом месяце начнется строительство дороги на Античном проспекте

Городское хозяйство
08-04-2024
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что для ее строительства городом был взят  инвестиционный бюджетный кредит на 745 млн рублей.

Данная дорога свяжет жилые кварталы микрорайона «Омега», Инженерную школу, детские садики и микрорайон Античный. Протяженность ее составит 1 740 м.

Как было отмечено в ходе заседания правительства, изначально планировалось создать четырехполосную дорогу, но из-за необходимости сохранить объекты культурного наследия, сузили до двух полос, но сделали широкие прогулочные тротуары и сделали велодорожки.

На этом участке все археологические изыскания под дорогой проведены, уточнил губернатор.

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Ольга Сурикова

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