Уже в этом месяце начнется строительство дороги на Античном проспекте

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что для ее строительства городом был взят инвестиционный бюджетный кредит на 745 млн рублей.

Данная дорога свяжет жилые кварталы микрорайона «Омега», Инженерную школу, детские садики и микрорайон Античный. Протяженность ее составит 1 740 м.

Как было отмечено в ходе заседания правительства, изначально планировалось создать четырехполосную дорогу, но из-за необходимости сохранить объекты культурного наследия, сузили до двух полос, но сделали широкие прогулочные тротуары и сделали велодорожки.

На этом участке все археологические изыскания под дорогой проведены, уточнил губернатор.

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Ольга Сурикова