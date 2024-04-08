Сотни севастопольцев уже посетили выставку картин Виктора Бут

Выставка картин политзаключенного, проведшего 14 лет в одиночной камере по несправедливому надуманному обвинению, а ныне общественно-политический деятеля Виктора Бута, вызвала необычайный интерес среди горожан.

Как рассказали «Севкору» сотрудники СЦКИ, в котором проходит выставка, горожане идут на выставку непрерывным потоком, приходят целыми семьями, оставляют отзывы и благодарят автора работ за предоставленную возможность.

Стоит отметить, что все свои картины Бут написал, сидя в одиночной камере в американской тюрьме, творчество стало для него своеобразным способом сохранить силу духа и веру в лучшее в таких нечеловеческих условиях. Ведь изначально предполагалось, что политик проведет в тюрьме целых 25 лет.

Его обмен на американскую баскетболистку Бритни Грайнер стал возможен благодаря активной работе его супруги Аллы Бут и усилиям российской дипломатии.

Посетители выставки восхищаются мужеством и силой духа Бута.

«Впечатлен выставкой, как и самим человеком, героем, который не сломался в заточении на протяжении многих лет. Здоровья и благополучия ему», — поделился своими впечатлениями от выставки Вячеслав.

Многие горожане искренне рады, что Бут наконец-то дома со своей семьей и поздравляют его.

«Получила большое удовольствие от выставки. Здоровья и успехов автору на творческом пути!» — рассказала нам Светлана.

Еще одна посетительница поблагодарила Бута за возможность увидеть работы легендарного человека, выразив признательность за мужество и патриотизм.

«Мужественный и добрый человек. Несломленный. Здоровья и удачи ему во всем. Он гордость России», — поделился своим мнением гость выставки, признавшись, что и сам рисует картины.

«Виктора Анатольевича нужно показывать в программе «Удивительные люди». В таких условиях создать эти картины, выучить столько языков, не пасть духом на первых годах заключения, это подвиг. Удивление и восхищение вашим мужеством. Удачи на новом жизненном отрезке!», — пожелал Буту посетитель выставки Анатолий Николаевич.

«Восхитительно своими глазами воочию увидеть творения Виктора Бута – знак несгибаемости его души», — говорит Алексей.

Посетительница выставки Ирина призналась: «Всегда знали о Викторе Анатольевиче, помнили, переживали за него. Но всегда также знали, что он вернётся домой».

Если вы еще не успели посетить выставку, то можете сделать это до 12 апреля в Севастопольском центре культуры и искусств по адресу Ленина, 25.

Дарья Тимофеева

Фото: Юлия Блоцкая