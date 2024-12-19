Путин начал прямую линию с вопросов экономики

С экономикой в целом у нас все стабильно, развиваемся — заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Рост экономики в прошлом году составил 3,6%, в этом будет 3,9%, а может и 4%, добавил президент. За 2 года рост экономики составил около 8%.В США — 5-6%, в Европе — всего 1%

Тревожным сигналом сегодня является уровень инфляция — 9,3%.

«Такой разогрев экономики. У нас и правительство, и Центральный банк ставят задачи приземлить эти темпы. На следующий год, по разным оценкам, у нас должно быть 2-2,5 процента, такая мягкая посадка для того, чтобы сохранить макроэкономический показатель», — добавил Путин.

При этом реальные доходы населения выросли на 9%. По словам главы государства, это усредненные цифры.

Безработица в России находится на рекордно низком уровне 2,3%

В 2025 рост ВВП составит 2-2,5%.

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Ольга Сурикова