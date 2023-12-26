Уже пять регионов России поддержали усыпление бездомных собак

Астраханская областная дума одобрила законопроект, который позволяет усыплять собак, отловленных на улице.

Согласно закону, собак без владельцев будут отлавливать на улицах и помещать в пункты временного содержания. Там собаки могут находится максимум 15 дней. «Социально опасных» и «нежизнеспособных» животных разрешат усыплять.

Потерявшихся животных будут возвращать хозяевам, а здоровых и неопасных передавать в приюты.

Под «социально опасными» в законе понимаются собаки высотой в холке более 40 сантиметров, породы или метисы пород из перечня потенциально опасных собак или собаки, которые проявляют «немотивированную агрессию». Это уже вторая версия законопроекта. Первая была отозвана 24 декабря после протеста зоозащитников.

Напомним, в сентябре этого года крымчанина осудили за убийство собаки топором.