Крымчанин осужден за убийство собаки топором

В Симферопольском районе мужчина осужден за жестокое обращение с животным.
Установлено, что в начале текущего года мужчина избил палкой собаку, нанеся ей удары в область головы. После чего несколько раз ударил топором, в результате чего наступила смерть животного, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ.
Напомним, в Севастополе, в районе парка Победы, неизвестный мужчина на глазах у хозяйки зарезал собаку породы Аляскинский маламут.
Ольга Сурикова