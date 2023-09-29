Крымчанин осужден за убийство собаки топором

В Симферопольском районе мужчина осужден за жестокое обращение с животным.

Установлено, что в начале текущего года мужчина избил палкой собаку, нанеся ей удары в область головы. После чего несколько раз ударил топором, в результате чего наступила смерть животного, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ.

Напомним, в Севастополе, в районе парка Победы, неизвестный мужчина на глазах у хозяйки зарезал собаку породы Аляскинский маламут.

Ольга Сурикова