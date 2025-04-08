Ужасные волки снова среди нас: учёные впервые воскресили вымерший вид хищников

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences успешно вырастила трёх щенков ужасного волка (Canis dirus) — вида, вымершего около 10 тысяч лет назад. Об этом сообщает журнал Time.

Щенков по кличке Ромул, Рем и Кхалиси получили путём генного редактирования и клонирования: учёные использовали клетки серого волка, предварительно модифицированные с учётом ДНК Canis dirus, извлечённой из ископаемых останков — зуба возрастом 13 тысяч лет и ушной кости возрастом 72 тысячи лет. Генетики внесли 20 точечных изменений в 14 генов, чтобы воссоздать характерные черты вымерших хищников: массивное телосложение, белую шерсть и специфический вой.

Впервые в клонировании использовали не стандартные клетки кожи, а эндотелиальные клетки крови. Эмбрионы были подсажены суррогатным собакам, которые выносили и родили полностью здоровых щенков. Уже в 6 месяцев те достигают длины 120 см и весят 36 кг, а взрослыми могут вырасти до 180 см и 68 кг.

Ужасные волки отличались от современных собратов более мощным телом и охотились на крупных травоядных — мамонтов, бизонов. Вид исчез после последнего ледникового периода.

В Colossal заявили, что работа с древними геномами может помочь не только в восстановлении вымерших видов, но и в спасении современных, находящихся под угрозой, например, красного волка. Ранее Colossal уже прославилась созданием шерстистых мышей, напоминающих мамонтов. Следующей целью может стать возвращение самого мамонта.

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Дмитрий Островский

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