МТС обязали убрать доплату для абонентов Крыма и Севастополя

Мобильный оператор «МТС» пытался оспорить в суде предписание антимонопольной службы по поводу снятия роуминга в Крыму и Севастополе. Однако Арбитражный суд встал на сторону ФАС. Взимание дополнительной платы без экономического или технологического обоснования ущемляет права абонентов, сообщает пресс-служба ведомства.

Роуминг уже отменили «Beeline», «Т2», «ВТБ Мобайл» и «Сбер Мобайл». «Мегафон» и «Yota» сделают это до 28 февраля.

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Евгения Павлова

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney