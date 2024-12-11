Установлены личность подростков, избивавших сверстницу в Крыму

В Крыму сотрудники полиции проводят проверку по факту избиения девочки-подростка, сообщили в пресс-службе МВД Республики.

Как ранее сообщалось, в интернете появилась публикация, на которой группа девочек-подростков избивают свою сверстницу. Проверку начал Следком и прокуратура РК.

В МВД Крыма сообщили, что обидчицами оказались школьницы в возрасте от 12 до 15 лет. Их родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Подростки поставлены на профилактический учет в отделение по делам несовершеннолетних. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних.

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Ольга Сурикова