Сбер рассказал крымчанам, как не стать должником по квартплате во время новогодних каникул

Приближаются новогодние праздники и длинные выходные. В предпраздничной суете и большом количестве дел, которые нужно завершить к концу года, многие предпочитают отложить несрочные бытовые вопросы на потом. Но иногда это может привести к задолженности по оплате коммунальных услуг из-за несвоевременной оплаты. Эксперты Сбера подготовили несколько полезных советов, которые помогут крымчанам и севастопольцам легко держать под контролем оплату ЖКХ.

Подписка на электронную квитанцию

Электронная квитанция проста в оформлении и позволяет отслеживать начисления в любой момент. Она приходит на электронную почту или в личный кабинет даже раньше бумажной квитанции, а еще снижается риск подмены данных или ошибки, когда вам в ящик положили квитанцию соседей, а ваша потерялась. К тому же для оплаты онлайн вам не нужно распечатывать документ или идти куда-то. Произвести платеж можно сразу через различные онлайн-сервисы, например, по QR-коду или ссылке в электронном письме с квитанцией. А еще таким способом вы можете оплатить коммунальные счета своих близких даже в другом городе.

Показания счетчиков в период отсутствия

Если вы еще не установили «умные» приборы учета, или уехали, и не можете передать актуальные сведения, важно отправить имеющиеся на дату отъезда данные. Иногда коммунальные службы в преддверии новогодних праздников просят передавать информацию о показаниях раньше, чем обычно. Это удобно сделать в личном кабинете, через чат-бот или контактный центр. Если данные не будут предоставлены своевременно, коммунальщики могут провести расчет по среднемесячному потреблению или нормативу. По возвращению домой вы сможете направить уже актуальные сведения и в следующей квитанции уже будет отражена корректная сумма с учетом периода отсутствия.

Онлайн-сервисы коммунальных организаций и банков

У каждой управляющей компании или коммунальной организации есть партнерские банки и сервисы, благодаря которым оплату можно внести за несколько кликов на смартфоне или в компьютере. В этом случае реквизиты и сумма платежа будут заполнены автоматически, что минимизирует возможность ошибки. Кроме того, в некоторых банках предусмотрен кешбэк рублями или бонусами, а это значит, что платить за услуги ЖКХ онлайн может быть еще и выгодно.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Мы отмечаем рост востребованности платежей онлайн. По данным наших экспертов, этой осенью уже 9 из 10 платежей в Сбере производятся именно так. Это во многом обусловлено удобством для жителей полуострова, а также безопасностью и технологичностью сервисов банка».

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