В Госдуме хотят обеспечить отпуском родственников участников СВО

В Государственную Думу внесли законопроект о праве на неоплачиваемый отпуск по уходу за бойцами СВО до 35 календарных дней в год.

Военнослужащим часто требуется длительный уход не только в стационарных условиях, но и после выписки и во время реабилитации. Часто этот уход обеспечивают их родственники, которым приходится выбирать между уходом за близким и работой.

Законопроект предлагает ввести новую категорию работников – родителей и супругов раненых бойцов – которым работодатели не смогут отказать в неоплачиваемом отпуске до 35 календарных дней в год.

Также предлагается давать право на неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней в году, родителями и супругам добровольцев, умерших вследствие ранения или вследствие заболевания, связанного с исполнением контракте в добровольческом формировании.

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Анна Левина