Развожаев поручил оказать помощь пострадавшим жильцам 7 квартир

В Севастополе сегодня около 7 утра произошел пожар в пятиэтажном доме по ул. Хрусталева, 17. По предварительной информации, пожар затронул 7 квартир и чердачное помещение.

Эвакуированы были 78 человек, включая двоих детей. Один человек погиб, а одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По предварительному заключению специалистов возгорание началось в квартире на 3-4 этаже. Сейчас на месте начинает работу пожарно-техническая лаборатория которая позволит точно определить причину и очаг возгорания.

«По поручению губернатора Севастополя Михаила Владимировича Развожаева жильцам пострадавших квартир будет оказана вся необходимая помощь. Организована работа по восстановлению документов, и для тех, кому это необходимо, будет предоставлено временное жилье в пансионате «Лазурь». Также в кинотеатре «Москва» развернут штаб, где жильцы получат консультации специалистов, включая социальную защиту, и горячее питание. Губернатор лично взял на контроль вопрос оказания помощи пострадавшим», — отметил директор департамента безопасности Алексей Краснокутский.

На пожаре погиб пожилой мужчина.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева