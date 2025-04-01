Услугу билета в полцены планирует ввести железнодорожная компания

Любой совершеннолетний пассажир сможет путешествовать со скидкой 50%, если на время станет членом поездной бригады.

При оформлении билета на поезд «Таврия» или «Гранд Экспресс» через сайт или в мобильное приложение пассажир должен поставить галочку в строке «Хочу стать помощником проводника».

За такую скидку пассажир будет помогать проводнику своего вагона — заваривать и разносить чай, смена постельного белья, сухая и влажная уборка вагонов. Количество рабочих часов будет зависеть от расстояния пути. В проезде от Москвы до Петербурга – 2 часа, на маршруте Москва — Севастополь – 8 часов.

Помощнику будет выдаваться именной бейдж и повязка на руку с надписью «Дежурный».

Новая услуга может быть интересна студентам и пассажирам, которые путешествуют в одиночку.

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