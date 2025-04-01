В Севастополе начал работу новый офис ГУП «Севастопольгаз»

Город
01-04-2025

Дополнительный офис ГУП «Севастопольгаз» открылся на проспекте Генерала Острякова, 17.

В офисе можно решить вопросы по газоснабжению, включая:

• Прием платежей за газ (работает касса);
• Консультации по вопросам начислений;
• Оформление и переоформление договоров на поставку газа и ТО ВДГО/ВКГО;
• Получение информации по всем аспектам обслуживания, в том числе по вопросам подачи заявок на газификацию и догазификацию;

График работы:

Понедельник — Четверг: 8:00 — 16:30
Пятница: 8:00 — 15:15
Обеденный перерыв: 12:00 — 12:45

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Анна Левина