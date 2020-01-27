Услуги МТС подорожают в Крыму в 15 раз

Компания МТС заявила о том, услуги мобильной связи в Крыму подорожают в 15 раз. Тарифы изменятся с 30 января, но пока коснутся только туристов, — передают Вести-Крым.

Такие скачки цен могут быть связаны с тем, что в марте на полуострове начнут оказывать услугуMNP — смена оператора с сохранением действующего номера. Для крымчан такая услуга будет бесплатной.

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик от Севастополя заявил, что будет обращаться в Федеральную антимонопольную службу и Министерство цифрового развития и связи с просьбой детально изучить ситуацию.

По материалам Вести-Крым

Фото: www.iphones.ru