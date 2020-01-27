В Севастополе мошенники взимают штрафы за парковку

В Севастополе водители, припарковавшие транспортные средства в неположенных местах, часто находят на лобовом стекле письма от неизвестных лиц с требованием перечислить определенную сумму на банковскую карту или на телефон. Якобы нарушение запечатлено на видео, и если водитель не переведет деньги, информацию передадут в ГИБДД.

Полиция Севастополя разъясняет, что частные лица не имеют право взимать с граждан «штрафы», и призывает ни в коем случае не перечислять деньги мошенникам.

При сообщении в полицию о каком-либо правонарушении заявитель должен указать сведения о себе. А граждане, рассылающие подобные «письма счастья», как правило, избегают обращений в правоохранительные органы.

Севастопольцев также призывают парковать транспортные средства, соблюдая ПДД, чтобы не создавать заторов и аварийных ситуаций.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

Фото: mosreg.ru