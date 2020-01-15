Олег Иванов: мобильные номера крымчан останутся неизменными

В феврале -марте текущего года в Крыму и Севастополе запустят процедуру по переходу граждан к местным мобильным операторам, — передает Крыминформ со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Иванова. По словам чиновника ни один оператор принудительно из Крыма не уйдет. Сейчас операторы, работающие в Крыму, дотируют услуги из-за того, что большинство сим-карт находятся в роуминге. Это неправильная ситуация ни с точки зрения ведения бизнеса, ни с точки обеспечения целостности и устойчивости сети связи.

После решений, которые были приняты государственной комиссией по частотам, в ближайшее время будет выработана конструкция, по которой крымские абоненты смогут воспользоваться уже давно существующей на всей территории Российской Федерации процедурой обмена номера (MNP).

Сейчас на территории Крыма действует четыре оператора. Для крымчан процедура смены оператора будет бесплатной, с сохранением номера и по упрощенному механизму идентификации.

«Если крымский абонент захочет перейти к любому из четырех крымских операторов, он просто подойдет в салон, покажет свой паспорт, назовет свой номер, ни копейки при этом не заплатит, и с сохранением номера просто перейдет на обслуживание своего оператора» — отметил чиновник.

Вопрос тарифов пока остается открытым.

Принудительно никого переводить на других операторов не будут. На территории полуострова продолжат работать все операторы мобильной связи, но регулирование цен будет отключено.

По материалам Крыминформ

Фото: stiel.ru