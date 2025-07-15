Севастопольская футбольная команда примет участие во Всероссийском турнире «Белые ночи»

Участником турнира, который пройдет в Санкт-Петербурге, стала команда Севастопольского отделения ЛДПР. Всероссийский турнир «Белые ночи» — это престижный спортивный форум, который собирает сильнейшие любительские коллективы со всей страны, и участие в нём — уже само по себе достойное достижение.

Для команды ЛДПР это не первый опыт участия: в 2024 году наши ребята достойно выступили, пробившись в 1/8 финала, что особенно ценно на фоне серьёзной конкуренции. В этом году борьба обещает быть не менее напряжённой — на турнир заявились сильные соперники.

Среди них победитель регионального отбора в Республике Удмуртия — команда «ИжСМК», дебютант всероссийского уровня из Калужской области — «КОКБ», коллектив «Конфеста» из Рязани, представляющий область на турнирах «Пенальти.рф», команда «Прибой» из Тюменской области — чемпион местного отбора, а также «Смена Гриффон», которая в прошлом году представляла Марий Эл на соревнованиях формата 6х6.

Поддержку севастопольской команде оказали координатор городского отделения ЛДПР Илья Журавлев и благотворительный фонд «Путь к Победе».

Пожелаем ребятам яркой игры, крепкой сплочённости и, конечно, побед!

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