Ушла из жизни Алла Юрченко — председатель региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»

Председатель Севастопольского отделения общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Алла Юрченко скончалась на 88 году жизни.

Детство Аллы Алексеевны прошло в блокадном Ленинграде. Она пронесла через всю свою жизнь память об этом страшном времени. В 1985 году супруга Аллы Алексеевны перевели служить в Севастополь, здесь она работала учителем химии в школах №35 и №15 до 2006 года. Затем начала активно заниматься общественной работой в составе общественной организации, представляющей интересы жителей блокадного Ленинграда. С 2016 года стала председателем Севастопольской региональной организации «Жители блокадного Ленинграда».

Алла Алексеевна вела обширную просветительскую работу, часто посещала учебные заведения и выступала на городских мероприятиях, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, в 2022 году на 93-м году жизни скончался глава Севастопольского дома ветеранов Сергей Сергеевич Рыбак.

Ольга Сурикова

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