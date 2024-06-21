Как приехать в Крым на поезде и привезти с собой машину или мотоцикл?

Согласно информации железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», вагон-автомобилевоз включен в состав поезда №91/92, который курсирует по маршруту Москва – Севастополь. Он предназначен для перевозки легковых автомобилей и мотоциклов.

Такой вагон имеет вместимость до 4 автомобилей или 10 мотоциклов, и может перевозить оба типа транспортных средств одновременно. Проводники вагона-автомобилевоза будут заниматься погрузкой автомобилей и выдачей их пассажирам в день прибытия поезда. Длительность поездки составляет 35 часов.

Важно отметить, что прием транспортных средств происходит в день отправления: в Москве с 15:00 до 16:00 часов, а в Симферополе с 15:00 до 18:00 часов. Выдача автомобилей и мотоциклов происходит в день прибытия: в Москве с 14:00 до 15:00 часов, а в Симферополе с 13:30 до 14:40 часов.

Стоимость перевозки рассчитывается в зависимости от веса транспорта. На данный момент даты курсирования автомобилевоза утверждены до конца сентября. В курортный сезон эта услуга особенно популярна, и возможна очередь. Поэтому рекомендуется оформлять заявку на перевозку машины и мотоциклов через сайт перевозчика заранее.

Фото: Пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс»