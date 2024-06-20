В Госдуме предложили приравнять гадалок и тарологов к мошенникам и штрафовать

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил законопроект, который запрещает рекламировать услуги магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов в СМИ и интернете. Если законопроект будет принят, рекламодатели будут наказаны административными штрафами. Для должностных лиц штраф составит от 4 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Спиридонов считает, что деятельность гадалок и магов является мошеннической и вредной для психического и физического здоровья граждан. Он также подчеркнул, что это противоречит указу президента РФ о сохранении и развитии традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Ранее, в ноябре 2023 года, в Госдуме обсуждался вопрос правового регулирования оккультно-магических услуг. Некоторые депутаты предложили узаконить деятельность гадалок и магов, чтобы получить дополнительные налоги в бюджет РФ. Однако Спиридонов считает, что это предложение не соответствует российским духовно-нравственным ценностям и отбросит страну назад в развитии.

Анна Левина