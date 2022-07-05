В Севастополе на образовательный интенсив «Архипелаг 2022» зарегистрировалось более 5 тысяч участников

Будут работать и выставки

В Севастополе сегодня, 5 июля, стартует образовательный интенсив «Архипелаг 2022». Для участия в нем в онлайн и офлайн формате зарегистрировались более 5 300 участников из 85 регионов России, в том числе более 400 — из Севастополя, сообщает пресс-служба правительства города.

В ходе интенсива планируется, что участники представят проекты потенциальным инвесторам и партнерам, а также проведут индивидуальные встречи с представителями индустриальных партнеров и региональных управленческих команд.

С 6 по 16 июля для севастопольцев будут доступны народные лекции – серия мероприятий, где участники «Архипелага» смогут рассказать просто о сложном научном открытии или явлении, поделиться вдохновляющей идеей, знаниями и опытом, погрузить в новый технологический проект.

Лекции пройдут на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» и в летнем кинотеатре Матросского бульвара, начало в 20:00.

И с 8 по 17 июля на нескольких локациях города пройдет выставка «Настоящее будущее». На набережной Корнилова и Приморском бульваре будет представлена экспозиция компаний-участников Национальной технологической инициативы и причал водных инноваций, а около СевГУ развернется стоянка российских беспилотников и электромобилей, среди которых будет огромный электро-КАМАЗ.

Посетить выставку смогут все желающие, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://leader-id.ru/events/308685.

Ольга Сурикова