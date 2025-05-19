Управляющие компании Севастополя потеряли 46,6 миллиона рублей за год

Государственные управляющие компании Севастополя завершили 2024 год с совокупными убытками в 46,6 млн рублей, а общая их выручка составила около 1,3 млрд рублей. Об этом сообщается на открытых аналитических площадках.

На фоне хронических проблем в сфере ЖКХ этот результат может не удивить, но если всмотреться в детали — становится очевидно: речь идёт не просто о дефиците средств, а о системной разнице в управлении, подходах и, возможно, стратегиях выживания.

По итогам года только пять из девяти компаний показали положительный финансовый результат. Остальные — снова в минусе. Общая прибыль составила 32,2 млн рублей, однако «дыра» оказалась глубже: чистое сальдо — минус 14,4 млн. Проблемы в балансе усиливаются тем, что две управляющие компании находятся в процедуре ликвидации или внешнего наблюдения.

Безусловным лидером среди управляющих компаний стала «УК Гагаринского района-2», заработавшая 24,6 млн рублей чистой прибыли. Эта компания обслуживает 195 домов, и её эффективность особенно заметна в пересчёте на каждый объект управления — порядка 126 тысяч рублей прибыли на дом. Это в разы выше, чем у ближайших конкурентов. Второе место заняла «УК Балаклавского района» с прибылью 7,4 млн ₽, а замыкают список прибыльных компаний «Север», «УК Нахимовского района» (реорганизована в 2024 году) и «Стрелецкая бухта», чей годовой результат по прибыли составил от 25 до 89 тысяч рублей.

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В аутсайдерах — компании, чьи убытки исчисляются миллионами. Больше всего потеряла «УК «Управляющая компания»», ушедшая в минус на 25,1 млн ₽ при 295 домах в управлении. При пересчёте это −85 тысяч рублей на дом — один из самых низких показателей рентабельности. «Центр», управляющая наибольшим жилфондом в городе (685 домов), завершила год с убытком в 13,1 млн рублей, что может указывать на неэффективную экономику даже при масштабах. Отрицательные показатели также у «УК Гагаринского района-1» (−6,1 млн) и «Инкермана» (−2,3 млн).

Важно отметить, что «Инкерман» официально с сентября 2024 находится в стадии ликвидации, а «Гагаринская-2» находятся в режиме внешнего наблюдения. Это означает, что в отношении компаний действуют ограничительные меры: нельзя свободно распоряжаться средствами, на них наложены обязательства по погашению долгов.

При этом все компании работают в одних условиях, их зона ответственности — содержание общедомового имущества, текущий ремонт, сбор платежей, кадровая политика и контроль работы подрядчиков. Таким образом, можно предположить, что столь заметная разница в финансовом положении — результат в первую очередь управленческих решений и организационной эффективности.

Для сравнения, прибыль на каждый дом в «Гагаринской-2» — 126 тыс. ₽, а убыток на дом в «Центре» — около 19 тыс. ₽. Таким образом, несмотря на формальное единообразие правовой базы и статуса, управляющие компании города демонстрируют совершенно разный уровень эффективности. Одни создают резервы и накапливают прибыль, другие — погружаются в долги, из которых уже не могут выбраться без вмешательства арбитража.

Напомним, 6 июля 2024 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев с намеком на коррупционную составляющую сообщил об увольнении и.о. замгубернатора Евгения Горлова, отвечавшего за сферу ЖКХ.

Дмитрий Островский

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