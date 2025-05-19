Первую очередь Музея античности и Византии в «Новом Херсонесе» откроют осенью

Открытие первой очереди новой музейной экспозиции в «Новом Херсонесе» запланировано на сентябрь. Об этом сообщила директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова.

По её словам, в качестве стартового раздела планируется блок, посвящённый византийскому периоду в истории Херсонеса.

— «Очень хотелось бы начать именно с Византии — этот период имеет особое значение и для самого Херсонеса, и для всей русской истории», — отметила Морозова, выступая на круглом столе, посвящённом сохранению археологического наследия.

Экспозиция станет частью музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» и будет размещена в здании Музея античности и Византии. По словам директора, в дальнейшем планируется открытие остальных тематических блоков, чтобы экспозиция непрерывно охватывала всю историю античного города — от первых поселений до позднего Средневековья.

Херсонес: 25 веков истории

Херсонес Таврический — древнегреческая колония, основанная на территории нынешнего Севастополя в V веке до нашей эры. Позднее город вошёл в состав Римской, а затем — Византийской империи. Именно здесь, по преданию, в X веке крестился князь Владимир, положив начало христианизации Руси.

До XIV века Херсонес сохранял значение культурного и религиозного центра региона. В Средние века здесь обосновались генуэзцы, позже территория перешла под контроль Крымского ханства.

Первый музей на территории античного городища был создан в конце XIX века — на базе монастыря, существовавшего тогда на этом месте. Сегодня археологические памятники Херсонеса входят в число важнейших объектов культурного наследия России.

Ранее сообщалось, что здания в центре древнего городища, принадлежавшие монастырю до революции, будут переданы Свято-Владимирскому херсонесскому мужскому монастырю. Основная музейная экспозиция при этом разместится в современном корпусе на территории «Нового Херсонеса». Доступ к руинам древних кварталов для экскурсионных маршрутов сохранится.

Напомним, музейно-храмовый комплекса«Новый Херсонес» открылся на 30 июля 2024 года.

Дмитрий Островский

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