Как будет выглядеть железнодорожный обход монастыря в Инкермане

Визуализация будущего железнодорожного обхода Инкерманского Свято-Климентовского монастыря была подготовлена в рамках проектирования. Его изображения содержатся в материалах историко-культурной экспертизы проекта, пишет ForPost.

Контракт на проектирование обхода в сентябре 2021 года подписали с московской компанией «Транспроект». Это уже второй контракт, первый маршрут предусматривал снос нового стадиона.

После этого трассу сместили на запад. Актуальный вариант трассировки предполагает строительство нового участка пути от существующего переезда (ПК15290+50), за которым трасса по кривой радиусом 510 метров сместится влево относительно существующего маршрута.

«Далее предусмотрена прямая вставка длиной 32,06 метра, после чего трасса кривой радиусом 345 метров проходит на максимально возможном расстоянии от монастыря, на данном участке устраивается железнодорожная эстакада. Пересекаемая автодорога Симферопольское шоссе на данном участке переустраивается», – отмечается в документе.

Затем проектировщиками предусмотрен прямой участок маршрута длиной 132,67 метра, за которым дорога по кривой радиусом 305 метров должна свернуть к существующим путям и выйти на нынешнюю ось перед мостом через реку Черную.

Ольга Сурикова