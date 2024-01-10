В правительстве Севастополя будут разбираться с жалобами на транспорт на следующей неделе

Дептранс Севастополя на этой неделе собирает обращения и жалобы горожан на работу новой маршрутной сети. Рабочая группа ведомства выйдет проверять работу общественного транспорта на следующей неделе.

Об этом рассказал замгубернатора Павел Иено. По его словам, проблемы на маршрутах в основном вызваны неосведомленностью жителей об изменениях и медленной «перестройкой» некоторых перевозчиков после долгих выходных.

«У нас работает мониторинговая группа в департаменте транспорта. Каждое обращение обрабатывается. Мы будем не просто их систематизировать, но и по каждому принимать решение. Где-то мы, может быть, увеличим интервалы движения общественного транспорта, где-то поменяем схему», — отметил Иено.

Также он подчеркнул, что от пересадок городу не уйти, а длинные маршруты отмененный ранее уже вряд ли вернуться.

«У нас по каждому отмененному маршруту есть альтернатива, которая предложена жителям», — подчеркнул Иено.

Также замгубернатора отметил, что все изменения вводятся для повышения пассажиропотока. Тем не менее, Иено отметил, что на работу выходит около 70% всего подвижного состава ГУП «Севэлектроавтотранс» и в случае необходимости на линию может выйти дополнительный транспорт.

В пресс-службе правительства Севастополя отметили, что все вопросы о работе общественного транспорта лучше оставлять в личных сообщениях группы департамента транспорта ВКонтакте: https://vk.com/dep_trans, там специалисты сразу берут обращения в работу.

Напомним, севастополец продавал наркотики прямо в общественном транспорте.