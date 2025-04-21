Платить придётся больше: в 2025 году коммуналка подорожает почти на 12%

В 2025 году в России ожидается рост совокупной платы за жилищно-коммунальные услуги. Максимальный порог индексации установлен на уровне 11,9%, сообщил директор департамента развития ЖКХ Минстроя Алексей Ересько. Его слова приводит издание «Известия».

По словам Ересько, в ряде населённых пунктов рост будет минимальным, если ресурсоснабжающие организации смогут работать без убытков. Однако в большинстве регионов, включая Севастополь, тарифы на услуги ранее оставались заниженными, а значит, увеличение окажется заметным для потребителей.

Индексация тарифов, как подчеркнул Ересько, зависит не только от уровня инфляции, но и от цен на энергоресурсы. Особенно это касается отопления — стоимость тепловой энергии формируется почти наполовину из затрат на газ, уголь и мазут. Аналогичная зависимость существует и в сфере водоснабжения и водоотведения, где ключевым фактором роста цен становится подорожание электроэнергии для работы насосных станций.

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Напомним, что окончательные параметры индексации тарифов устанавливаются на уровне регионов в рамках предельных значений, которые ежегодно корректирует Федеральная антимонопольная служба.

Дмитрий Островский

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