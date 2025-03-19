Улицы Адмирала Октябрьского засыпали щебнем

На улице Адмирала Октябрьского завершился первый этап устройства временной насыпи из щебня – было завезено 6000 м3.

Сейчас подрядная компания АО «ВАД» приступила к устройству временных подпорных стен из бетонных блоков.

Всего установят 250 бетонных и железобетонных конструкций подпорных стен.

Щебень нужен для заезда буровой машины на нужную высоту, а также же для устойчивость самих подпорных стен, когда начнет работать тяжелая техника.

В результате капитального ремонта восстановят обе подпорные стены. Конструкция каждой из сторон будет представлять собой два яруса железобетонных стен, между которыми будет устроен тротуар. Параметры стен сохраняться. Для отвода ливневых вод будут предусмотрены закрытые лотки с обеих сторон проезжей части.