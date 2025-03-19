На реке Бельбек выявлено незаконное оборудование для забора воды

Сотрудники Севприроднадзора на реке Бельбек выявили незаконно оборудованные системы для забора воды.
В ходе выездного обследования реки Бельбек Севприроднадзором были выявлены факты незаконного оборудования водозаборных систем, которые предназначены для забора воды из реки.
В ведомстве подчеркнули, что самовольное использование водного объекта или его части без соответствующих документов влечет за собой административную ответственность в виде штрафа, предусмотренного статьей 7.6 КоАП РФ, размер которого может достигать 100 тысяч рублей.
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Ольга Сурикова
Фото: Севприроднадзор