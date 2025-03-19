СевГУ получит грант до 100 миллионов рублей

Севастопольский государственный университет вошел в число участников федеральной программы «Приоритет-2030».

В этом году ВУЗ получит грант до 100 миллионов рублей на развитие науки и образования.

Участие в федеральной программе поможет не только разрабатывать передовые технологии, но и привлекать инвестиции в Севастополь.

Напомним, что «Приоритет-2030» — крупнейшая в России государственная программа поддержки университетов, стартовавшая в 2021 году. В основной трек программы в 2025 году отобраны 100 университетов из 41 региона России. Средства грантов могут быть направлены на развитие инфраструктуры, закупку оборудования, привлечение ученых и другие цели.