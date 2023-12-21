Украинские власти снова мечтают о захвате Крыма в следующем году

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что нападение на Крымский полуостров является стратегической целью Украины и это может произойти уже в следующем году.

Об этом он сказал в интервью немецким журналистам, сообщает Bild.

Как пишет издание, украинский министр остается оптимистичным и убежден: полуостров может быть освобожден в 2024 году.

«Я уверен на сто процентов. Это наша стратегическая цель», — рассказал он.

Напомним, в ноябре этого года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью в британское издание о том, что военный конфликт с РФ «зашел в тупик» и ожидать прорывов на фронте от какой-либо из сторон не стоит,