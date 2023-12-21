Севастопольцы получат электронные повестки осенью 2024 года

Президент РФ Владимир Путин поручил использовать электронные повестки в осенний призыв 2024 года.

Согласно поручению Путина, ряд ведомств должны обеспечить постановку граждан на воинский учет без личной явки в военкомат, а также обеспечить рассылку повесток в электронном виде.

Сведения о выписанной повестке предполагается вносить в специальный реестр. В этот реестр также будут записывать данные о состоянии здоровья, месте жительства, работы призывников и другую информацию. Сведения обязаны будут предоставлять медицинские учреждения и госорганы.

В сентябре в Минцифы заявляли, что реестр воинского учета заработает не раньше 2025 года.