Украинские ЦИПсО накануне Дня России распространяют фейки о закрытии пляжей в Крыму

Крым
11-06-2024
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В преддверии Дня России крымское информационное пространство Украина засыпает фейками, создавая дублеры официальных каналов.

«Создали дублеры моего канала, каналов МВД и МЧС и разгоняют историю про якобы закрытие пляжей. Это все — ложь!

Крым живет и работает в обычном режиме. Море — теплое, фрукты — вкусные, солнце — ласковое, горы — высокие, вино — охлажденное!» — сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Он призвал доверять только официальной информации.

Напомним, в этом году накануне 9 мая украинское ЦИПсО распространяли фейки о якобы проведении «Бессмертного полка» в разных городах и пгт на полуострове.

Ольга Сурикова

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