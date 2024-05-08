Украина запускает фейки о проведении «Бессмертного полка» 9 мая в Крыму

Украинское ЦИПсО распространяют фейки об якобы проведении «Бессмертного полка» 9 мая в разных городах и пгт на полуострове.
«По соображениям безопасности 9 мая в Крыму шествие «Бессмертного полка» не проводится — но мы обязательно проведем его после победы!
Используйте официальные и достоверные источники информации, не ведитесь на вбросы и слухи», — разъяснил советник главы Крыма Олег Крючков.
Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе отменили парад Победы на 9 мая, а также шествие «Бессмертного полка».
Ольга Сурикова