На дороге на ЮБК идет ремонт противообвальной галереи

На дороге Севастополь-Ялта ведется ремонт противообвальной галереи.

На этом участке действует реверсивное движение, которое регулирует светофор. Поэтому учитывайте этот момент, если собираетесь в Ялту или отрывать купальный сезон на ЮБК.

Лайфхак: можно воспользоваться дорогой через Байдарские ворота.

Работы будут длиться примерно до сентября. Дорожники намерены восстановить здесь все поверхности из бетона, отремонтировать кровлю с паро-, гидроизоляцией и водоотводом, заменить металлические ограждения по бокам, заменить асфальт на проезжей части и тротуарах.

Ольга Сурикова