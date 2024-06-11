На дороге на ЮБК идет ремонт противообвальной галереи

Крым
11-06-2024
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На дороге Севастополь-Ялта ведется ремонт противообвальной галереи.

На этом участке действует реверсивное движение, которое регулирует светофор. Поэтому учитывайте этот момент, если собираетесь в Ялту или отрывать купальный сезон на ЮБК.

Лайфхак: можно воспользоваться дорогой через Байдарские ворота.

Работы будут длиться примерно до сентября. Дорожники намерены восстановить здесь все поверхности из бетона, отремонтировать кровлю с паро-, гидроизоляцией и водоотводом, заменить металлические ограждения по бокам, заменить асфальт на проезжей части и тротуарах.  

Ольга Сурикова

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