Куда пойти на День России в Севастополе

Традиционно праздничную программу подготовил Музей заповедник Херсонес Таврический.

Здесь 12 июня с 10.00 до 13.00 пройдет тематический праздник.

Гостям пообещали концерт, экскурсии, лекции по истории и культуре, а также творческие мастер-классы.

В 10.00 в программе – интерактивная экскурсия «Корсунская легенда» (по предварительной записи), на которой посетители узнают о крещении великого князя Владимира в Херсонесе и о принятии христианства на Руси – бесплатные билеты можно забронировать по телефону +7 918 950-69-16.

С 10.00 до 13.00 в Византийском дворике гости смогут поучаствовать в ярмарке ремесленников и в творческих мастер-класса.

В то же время юным участникам обещают нанести праздничный аквагрим, а заодно предлагают сфотографироваться у интерактивной фотозоны.

Для посетителей в Византийском дворике будет играть классическая музыка в исполнении эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества.

Также можно будет посетить лекторий на темы «Роль царской семьи в развитии Херсонеса» (с 10.00 до 11.00), и «Русский дух в картинах выдающихся живописцев» (с 11.30 до 12.00).

Вход в учреждение культуры находится со стороны парка имени Анны Ахматовой. Для севастопольцев бесплатно при предъявлении оригинала паспорта.

12 июня в 14-00 на «Ракушке» состоится праздничный концерт, посвященный празднованию Дня России. В нем примут участие лучшие творческие коллективы Севастополя и образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации.

Кроме того, праздничные концерты пройдут на открытых площадках — в сквере БРУ им. А. М. Горького (в 16-00) и на летней эстраде клуба г. Инкермана (в 18-00).

В 11-00 — концерт народного оркестра «Жемчужина России» и образцового оркестра «Садко» во Дворце культуры рыбаков.

Празднование Дня России в городе завершится тематическим кинопоказом. На летней эстраде Приморского бульвара покажут российскую киноленту «Движение вверх». В это же время на территории летнего кинотеатра Матросского бульвара пройдёт показ фильма «Время первых». Начало: в 21-00.

Ольга Сурикова

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