Украинские спецслужбы занимаются активной вербовкой подростков в России

Происшествия
25-03-2025

В правительстве Севастополя обеспокоены вербовкой Украиной детей в России для совершения ими противоправных действий за деньги

В правительстве напомнили, сколько уже появилось новостей о поджогах объектов критически важной инфраструктуры, государственных учреждений и ведомств, транспорта.

«Совершение детьми противоправных действий в результате вербовки ведёт к неизбежности и серьёзности наказания — вплоть до пожизненного заключения.

Нужно объяснять детям, что общение в сети с незнакомцами помимо их собственной безопасности может поставить под угрозу и безопасность их близких. Сейчас нужно проявлять не только бдительность, но и гражданскую ответственность», — подчеркивается в заявлении.

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Ольга Сурикова
Фото: shedevrum.ai