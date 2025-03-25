Украинские спецслужбы занимаются активной вербовкой подростков в России

В правительстве Севастополя обеспокоены вербовкой Украиной детей в России для совершения ими противоправных действий за деньги
В правительстве напомнили, сколько уже появилось новостей о поджогах объектов критически важной инфраструктуры, государственных учреждений и ведомств, транспорта.
«Совершение детьми противоправных действий в результате вербовки ведёт к неизбежности и серьёзности наказания — вплоть до пожизненного заключения.
Нужно объяснять детям, что общение в сети с незнакомцами помимо их собственной безопасности может поставить под угрозу и безопасность их близких. Сейчас нужно проявлять не только бдительность, но и гражданскую ответственность», — подчеркивается в заявлении.
Ольга Сурикова
Фото: shedevrum.ai
Фото: shedevrum.ai