В Госдуме предложили доплачивать работникам за использование личной техники

Многие сотрудники несут дополнительные финансовые затраты из-за использования личных устройств для выполнения своих рабочих задач.
Законопроект предполагает закрепить в трудовом договоре размер и порядок компенсации расходов работника при использовании им личного оборудования для работы.
Многие россияне вынуждены работать на своих гаджетах, а компании зачастую не предоставляют сотрудникам необходимое оборудование. В результате работники несут дополнительные расходы — от износа техники до затрат на интернет и электроэнергию.
Анна Левина