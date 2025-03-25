В Севастополе уничтожено более 50 кг «свино-говяжьих» пельменей из курицы

В Севастополе в свино-говяжьих пельменях нашли ДНК курицы

В Севастополе уничтожили более 50 кг сомнительной продукции местного цеха полуфабрикатов «Правильный повар». Об этом по итогам проведённой проверки сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Среди образцов продукции цеха полуфабрикатов в период с 15 января по 14 марта обнаружили ДНК курицы и нарушение микробиологических показателей. Речь идёт пельменях свино-говяжьх «Классические» и «Фитнес», производства севастопольского предпринимателя.

По итогам повторной проверки специалисты Азово-Черноморского управления Россельхознадзора выявлено 46,4 килограмма продукции без маркировки и больше 10 килограммов продукции без ветеринарно-сопроводительных документов.

Всю продукцию изъяли и уничтожили.

Ольга Сурикова