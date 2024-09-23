Украинские спецслужбы пытались в Крыму убить министра

Осенью 2022 года украинские спецслужбы планировали убийство министра курортов и туризма республики. Для этих целей они завербовали 25-летнего жителя поселка Советский.

Молодой человек даже успел приобрести пистолет пистолет «Glock» с патронами и взрывные устройства.

Однако поздним вечером 9 сентября был задержан сотрудниками ФСБ в Феодосии, где и планировалось покушение.

Следственным комитетом проведено расследование и собраны доказательства по этому делу. В результате мужчина был признан судом виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей.

Напомним, в мае текущего года ФСБ удалось предотвратить серию терактов на железнодорожных объектах Крыма. Тогда стало известно, что при подготовке диверсий была задействована группа из пяти жителей полуострова, завербованных украинской военной разведкой.

Дарья Тимофеева

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