В правительстве провели инвентаризацию севастопольских дорог

В городе существую две категории дорог. 1445 дорог общего пользования протяженностью составляет 1114,5 км. К настоящему времени 72,6% этих дорог приведены в нормативное состояние благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

211 дорог в Севастополе включены в перечень внутриквартальных дорог к малоэтажной жилой застройке. Они находятся в частном секторе и в садовых товариществах. Их общая протяженность составляет 94,4 км, в том числе 28,1 км с асфальтовым покрытием и 66,3 км — с грунтовым.

Сейчас многие дороги требуют ремонта. Поэтому их закрепят за ГКУ «Дирекция».

Уже в октябре рабочая группа рассмотрит какие дороги будут ремонтировать в первую очередь. Работы будут идти также в рамках нацпроекта.