Правительство России поддержало законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри

За пропаганду отказа от деторождения планируют ввести штрафы по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Для граждан штрафы составят — от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если пропаганда касается несовершеннолетних — штрафы увеличиваются в два раза. Если пропаганда совершается в интернете и с участием СМИ для юридических лиц штрафы могут доходить до 4 млн рублей.

Закон направлен на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.