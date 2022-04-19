В Симферополе снова «заминировали» школы

Детей эвакуировали

Сегодня, 19 апреля, с самого утра в симферопольские школы поступают сообщения о якобы минировании зданий учебных заведений. Экстренные службы проверяют информацию, говорится в заявлении администрации Симферополя.

На месте работают сотрудники профильных служб.

«В симферопольские школы 2, 21, 24, 28, 42 поступили сообщения о минировании.

Проведена эвакуация учеников и учителей», — уточнили в администрации.

Напомним, в Севастополе и Крыму с началом военной спецоперации в Украине участились случаи поступления анонимных сообщений о минировании учебных и других социальных заведений.

Ольга Сурикова