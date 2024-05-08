Новый Херсонес не будут подключать к городской системе водоснабжения

Новый Херсонес — это масштабный комплекс, в состав которого входит свыше 30 объектов, не будет обеспечиваться водой из основного регионального источника – Чернореченского водохранилища. Парк будет полностью снабжать себя водой самостоятельно, не создавая дополнительную нагрузку на городские системы, сообщили в пресс-службе фонда «Моя история».

Вода будет подаваться из подземного источника, который был открыт в ходе проведения археологических работ – из древней реки Героон, русло которой недавно было поднято специалистами на поверхность.

Отмечается, что объема реки вполне достаточно для обеспечения парка. Фонтаны будут работать по принципу «круговорота» и осуществляться полив многочисленных зеленых насаждений.

В летние месяцы планируется использовать до 700 кубометров воды в день, что составит примерно половину объема древней реки.

При этом источник постоянно пополняется за счет подземных вод, а в комплексе с экологичным и бережным использованием, объемов древней реки хватит на долгие годы.