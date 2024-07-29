Украина распространила фейк о взломе севастопольского телеканала СТВ

Проукраинские TГ-каналы распространили новость и видео якобы взломала трансляции севастопольского телеканала СТВ 28 июля в 11:00. Аналогичное сообщение «Севкору» пришло в предложку с вопросом якобы от читателя «хохлы снесли наш канал ств?».

На что ТГ-канал «Война с фейками» опубликовал опровержение: «Взлома не было. Вещание канала СТВ шло в штатном режиме, в указанное время он транслировал фильм «Приключения рыбок: Корабль сокровищ». Об этом свидетельствует запись, сделанная в соответствующее время, непосредственно с телеканала. В то время как пропагандисты, распространяя фейк, ориентируются на единичное заявление от неназваного подписчика».

Отметим, заявления о якобы взломе сетки вещания тех или иных телевизионных каналов или радиостанций — один из распространённых типов фейков от украинской пропаганды. И именно севастопольские каналы находятся под их особенно пристальным вниманием.

Напомним, ранее в Севастополе опровергли информацию о том, что на дверях приемной Общероссийского народного фронта появились листовки, в которых жителей призывали опасаться ПВО.

Ольга Сурикова

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