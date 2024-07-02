В Севастополе опровергли еще один украинский фейк 

В Севастополе опровергли информацию о том, что на дверях приемной Общероссийского народного фронта появились листовки, в которых жителей призывают опасаться ПВО.

Ранее этот фейк растиражировали украинские телеграм-каналы.

При этом в Telegram-канале «Война с фейками» написали, что ко всему прочему даже двери ОНФ в Севастополе в реальности двери выглядят по другому. И никаких наклеек на них нет.

Также была использована нативная реклама канала «Война с фейками» для создания листовки, которая была посвящена вопросам мобилизации. Однако снимок этот архивный.

«Итого: в данном случае речь идет о целенаправленной психологической операции. Киеву очень нужно сделать все, чтобы в разгар туристического сезона посеять панику в Севастополе и Крыму. Поэтому в медиапространство сейчас выбрасываются страшилки подобного рода, которые не соответствуют действительности», — подчеркнули на канале.

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Ольга Сурикова